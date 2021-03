Tuttosport - Mihajlovic tuona nei confronti della squadra: messaggio forte in vista del Napoli

Napoli - L'edizione odierna di Tuttosport scrive sul Bologna: "Giovedì mattina, prima di recarsi al Festival, Mihajlovic ha tuonato con la squadra, sottolineando la scarsa consistenza in una gara che poteva valere un cambio di prospettiva. Il Bologna è condannato a navigare nell'anonimato, senza rischiare più di tanto ma anche precludendosi la possibilità di mettere fuori la testa dal gruppone. Intanto l'infortunio di Dominguez non si è rivelato così grave: l'argentino ieri si è allenato a parte e rientrerà presto, sebbene non al Maradona. A centrocampo, toccherà a Svanberg e Poli, possibile staffetta con Medel. In difesa Dijks non è pronto, quindi giocherà di nuovo Mbaye a sinistra, mentre Danilo è al rientro dopo il turno di stop".