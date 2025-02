Tuttosport attacca: VAR utile ma si sbaglia l'utilizzo! O cambiamo gli arbitri o cambiamo il nome. Non chiamatelo più calcio

Ultime notizie Serie A - Guido Vaciago, direttore di Tuttosport, firma un duro editoriale sugli errori arbitrali.

"O cambiamo gli arbitri o cambiamo il nome. Non chiamatelo più calcio, perché così non lo è più. Il rigore concesso  al Bruges è l’osceno riassunto di quanto è accaduto al gioco del pallone negli ultimi anni, in cui la vivisezione televisiva degli episodi ha scoperto falli ovunque, snaturando la filosofia di quello che è sempre stato e dovrebbe restare uno sport di contatto. In Belgio l’Atalanta ha perso la partita, l’Italia punti del ranking, il calcio la faccia. Il Var è uno strumento di eccezionale utilità , ma è ormai chiaro che se ne sta sbagliando il metodo di utilizzo"