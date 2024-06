Repubblica - Dopo Rafa Marin, ecco il probabile secondo acquisto: potrebbe già esserci per Dimaro

Non solo Rafa Marin, il Napoli potrebbe presentarsi a Dimaro anche con un altro acquisto si legge questa mattina su Repubblica. Antonio Conte potrebbe avere a disposizione quello che è stato da sempre un suo vecchio pallino. Lo avrebbe voluto già quando era alla guida dell'Inter. Il calciatore in questione è Leonardo Spinazzola che dall'1 luglio sarà nell'elenco degli svincolati. Se l'affare andasse in porto in tempi stretti, Spinazzola potrebbe già presentarsi in quel di Dimaro.

Calciomercato Napoli: piace Spinazzola

Calciomercato Napoli - Ecco cosa si legge questa mattina sulle pagine di Repubblica: