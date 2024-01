Spalletti svela i veri motivi dell'addio da Napoli: sta cercando casa a Marechiaro

Napoli - Luciano Spalletti ha lasciato Napoli per causa di De Laurentiis che aveva inoltrato la Pec per fare scattare automaticamente il rinnovo del contratto fino al 2024. Obbligo al quale l'allenatore ha deciso di sottrarsi per il tormentato rapporto con il presidente. Nella stagione dello scudetto i rapporti tra De Laurentiis e Spalletti erano stati ridotti al minimo, formali. Una scelta del presidente, rimasto ad osservare il fortissimo gruppo di lavoro che stava scrivendo la storia a Castel Volturno.

Napoli è casa sua e non è soltanto un modo di dire, perché a Marechiaro, Spalletti cerca un'abitazione dove poter trascorrere qualche giorno con i suoi familiari e gli amici scoperti in città.