Petagna al Monza e Simeone al Napoli, cosa manca per chiudere? Gazzetta: i dettagli di cifra e formula

Calciomercato Napoli. Giovanni Simeone si avvicina al Napoli. Il centravanti argentino dell'Hellas Verona è uno degli obiettivi principali per il ruolo di vice-Osimhen e potrebbe andare a sostituire Andrea Petagna (vicino al Monza).

L'edizione odierna de La Gazzetta dello Sport ha fatto il punto della doppia trattativa del Napoli con Verona e Monza per l'avvicendamento di Simeone e Petagna:

La trattativa con il Monza è ancora in via di definizione ma c’è chi è pronto a giurare che si potrà sbloccare in fretta sulla base di 14 milioni di euro: si tratta sulla base prestito con obbligo di riscatto ma si discute se vincolato o meno alla salvezza del Monza.

A quel punto il Napoli si fionderebbe su Simeone, del quale il club azzurro ha già parlato ripetutamente con il Verona. Due le sfaccettature delle quali tenere conto: alla prima giornata è in programma la sfida tra l’Hellas e gli azzurri, e dunque eventualmente l’affare va fatto in fretta per non ritrovarsi troppo vicini all’esordio in campionato a trattare un calciatore molto importante per gli scaligeri, ed inoltre De Laurentiis ha la necessità di prendere Simeone contestualmente all’uscita di Petagna.