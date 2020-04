Sconcerti: "Davvero hanno confermato Sarri alla Juventus? L’idea è che resti una diffidenza di fondo non risolta, fermata solo dal coronavirus"

Serie A - Oggi andare alla Juventus per un giovane bravo è una condanna di lusso, scrive Mario Sconcerti sull'edizione odierna del Corriere della Sera:

"Bernardeschi è oggi l’esempio migliore, un giorno farà un grande campionato ma non nella Juve. Forse c’è un equivoco più profondo dentro la Juve. Davvero hanno confermato Sarri? Davvero la discussione si è fermata alla partita con l’Inter e davanti all’epidemia? Non ci sono ragioni tecniche reali per discuterne la guida, ma non ne esistevano nemmeno per Allegri. L’idea è che resti tra la casa e il tecnico una diffidenza di fondo non risolta, fermata solo dalla malattia. Una discussione più lenta, quasi sottovoce, ma ancora ricorrente"