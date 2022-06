Scomparsi gioielli e orologi di Maradona! Il test del DNA esclude due figli non riconosciuti

Ultime notizie. Oggi il Mattino di Napoli fa il punto sulle indagini della magistratura argentina a proposito della morte di Diego Armando Maradona. Otto persone sono state rinviate a giudizio con l'accusa di omicidio e adesso dovranno risponderne in Tribunale.

Nel frattempo continua l'epopea dei figli di Maradona per tentare di recuperare quel che resta della sua eredità. I cinque figli-eredi, nati da un matrimonio e da due relazioni diverse, si sono incontrati la settimana scorsa a Buenos Aires, per verificare gli oggetti e le proprietà ancora esistenti. Hanno fatto però un'amara scoperta: nel container mancavano all'appello gioielli ed orologi di valore, sono scomparsi e non si sa che fine abbiano fatto.

Chi sono i figli di Maradona?

Figli Maradona

Ma chi sono allora i figli di Maradona? I figli legittimi di Maradona sono appunto 5:

Dalma Nerea Maradona, nata dal matrimonio con Claudia Villafane Giannina Dinorah Maradona, nata dal matrimonio con Claudia Villafane Diego Armando Maradona Junior, nato dalla relazione con Cristiana Sinagra Jana, nata dalla relazione con Valeria Sabalain Diego Fernando, nato dalla relazione con Veronica Ojeda

Il test del DNA, invece, ha permesso di escludere la paternità di Diego Armando Maradona per altri due ipotetici figli, che avevano chiesto di essere riconosciuti come tali. Stiamo parlando di Magali Gil ed Eugenia Laprovittola: il Tribunale ha respinto le richieste delle due donne argentine.