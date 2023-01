Salernitana, esonero in arrivo per Nicola: 4 nomi caldi per la panchina

Notizie Calcio- Era già fortemente in bilico per i risultati deludenti e una vittoria che manca dal 30 ottobre, ora Davide Nicola, dopo l’umiliazione terribile di ieri con l’8-1 incassato a Bergamo, ha praticamente le ore contate sulla panchina della Salernitana.

Esonero Nicola, i possibili sostituti

Come infatti riporta il Corriere della Sera, il presidente Iervolino ha praticamente già deciso per il suo addio e in giornata potrebbe arrivare anche l’annuncio ufficiale, a meno che al tecnico non sia data in extremis un’ulteriore chance fino al derby col Napoli. In pole c’è D’Aversa, ma non si trascurano le ipotesi Di Francesco, Semplici e Mazzarri.