Rinnovo Di Lorenzo, ADL pronto a blindarlo a vita! Possibile inserimento di alcune clausole: i dettagli

Notizie Napoli calcio - Una delle certezze del Napoli di Spalletti è ovviamente il capitano Giovanni Di Lorenzo. Praticamente sempre presente (ha saltato appena 21' in stagione), l'esterno destro azzurro è una delle colonne dello spogliatoio partenopeo.

Rinnovo Di Lorenzo-Napoli, tempistiche e dettagli

Proprio per questo il patron De Laurentiis sta lavorando per il rinnovo "a vita" di Di Lorenzo con il Napoli. Secondo quanto riportato dall'edizione odierna de Il Mattino, il terzino azzurro sarebbe pronto a firmare un prolungamento fino al 2027 e lo stesso ADL ne ha già parlato con lui e con l'agente Mario Giuffredi. L'appuntamento definitivo dovrebbe avvenire al termine della stagione (giugno), con De Laurentiis che ha fatto presente che nel nuovo contratto preferirebbe inserire delle clausole per cautelarsi, legate al suo rendimento e alle presenze.