Retroscena De Laurentiis-Spalletti: il presidente manda sms durante i match, con la Juventus si lamentò di una cosa

L’allenatore del Napoli Luciano Spalletti ha svelato che il presidente Aurelio De Laurentiis talvolta borbotta per i cambi e le scelte che fa nel corso del match. L’edizione odierna de Il Mattino svela un retroscena molto interessante.

“Il patron ama mandare sms anche tra il primo e secondo tempo: e alla fine di Napoli-Juventus dello scorso settembre, “brontolò” perché giocò Manolas e non Rrahmani. Se Spalletti ci è rimasto male per qualche suggerimento personale e riservato, per qualche doglianza, ha sbagliato a non metterlo in conto quando ha accettato Napoli: perché se si scegli un club a gestione così snella, pochi dirigenti o figure di raccordo, inevitabile che certe intromissioni possano avvenire”