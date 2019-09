Repubblica su Lozano: crescono le possibilità di vederlo titolare con la Samp, Ancelotti studia un doppio ruolo per lui

Notizie Calcio - L'edizione odierna di Repubblica scrive sulle possibilità che Hirving Lozano possa giocare dopo la sosta contro la Samp:

"Molte delle speranze della squadra di Ancelotti sono affidate proprio all’esplosione di Lozano. Il suo percorso dirà molto sulle ambizioni degli azzurri che hanno bisogno di lui per il definitivo salto di qualità. Lozano ha fatto intravedere un dna calcistico purissimo. I tifosi lo hanno soltanto assaporato e adesso dovranno aspettare il match contro la Sampdoria alla ripresa del campionato. Nel frattempo “ Chucky” è con il Messico e oggi affronterà gli Stati Uniti. Poi tornerà a disposizione di Carlo Ancelotti con l’obiettivo di indossare la maglia da titolare. Le percentuali sono molto alte. Lozano può giocare a ridosso della prima punta, come è già capitato contro la Juventus, ma anche agire da esterno, soprattutto se Insigne non dovesse recuperare dal fastidio muscolare"