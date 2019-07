Repubblica - Quel gesto inaspettato di Insigne che fa tanto piacere ad Ancelotti

Calciomercato Napoli - I colleghi di Repubblica fanno il punto della situazione in merito alle ultime novità su Lorenzo Insigne:

"Scocca l’ora dei big, con l’arrivo alla spicciolata nel ritiro di Dimaro dei primi reduci dagli impegni con le rispettive Nazionali, che hanno beneficiato di un periodo supplementare di vacanza. Tra i più attesi c’è ovviamente Lorenzo Insigne, reduce da un inizio di estate abbastanza tormentato, con le tante voci di mercato in cui è stato coinvolto nelle ultime settimane. Ma prima di rimettersi al lavoro il capitano ha voluto mandare un messaggio rasserenante sui social, postando due parole che con grande efficacia e semplicità dovrebbero fare chiarezza sulle sue intenzioni per il futuro: “ Forza Napoli”. L’attaccante di Frattamaggiore le ha scritte ieri mattina su Instagram, ribadendo così ai tifosi di non avere voglia di andar via e di essere pronto a indossare di nuovo la maglia azzurra, impreziosita dai gradi sul braccio. Era quello che gli aveva chiesto pubblicamente Carletto Ancelotti, invitando il “ Magnifico” a mantenere ( dentro e fuori dal campo) comportamenti e atteggiamenti da vero leader.



Insigne si presenterà dunque con lo spirito giusto domani a Dimaro e arriverà guarda caso insieme a Kostas Manolas, anche lui molto atteso dai fedelissimi presenti in ritiro. Toccherà al capitano fare da chioccia al nuovo acquisto, che sosterrà le visite mediche in Trentino prima di mettersi gli ordini di Ancelotti e iniziare la sua avventura con la maglia del Napoli".