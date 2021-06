Repubblica - Inter, Milan e un po’ di Napoli negli schemi di Mancini

Serie A - L'edizione odierna di Repubblica scrive come negli schemi della nazionale di Mancini ci sia un mix di Inter, Milan e Napoli: "La Nazionale esegue con naturalezza questi schemi: i giocatori chiamati ad applicarli, da Insigne a Barella, possiedono questa istintiva dimestichezza. Il Napoli di Gattuso ha esibito un palleggio gradevole finalizzato anche a liberare i tiratori da fuori area, con i quali ha segnato 22 dei suoi 86 gol. La Nazionale ha il gusto del duetto in area, della sponda, della triangolazione stretta e il tiro da fuori area è un’alternativa frequente, frutto anche del palleggio spontaneo di giocatori dal piede prensile, come Insigne, Verratti e Jorginho".