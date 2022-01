Napoli calcio - L'edizione napoletana di Repubblica ha scritto sull'esultanza di Lorenzo Insigne dopo il rigore realizzato in Napoli-Salernitana.

"Insigne, che dal dischetto ha raggiunto Diego a quota 115 nella classifica all time dei cannonieri e ha esultato con una frase polemica a favore di telecamera. « Non è stata colpa mia, ti amerò per sempre » . Il capitano prepara la exit strategy verso Toronto. Ma il suo gesto non ha causato reazioni, davanti alle tribune vuote"