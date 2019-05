Quagliarella premiato: "Stagione inimmaginabile, contro il Napoli il gol più bello"

Stagione da sogno per Fabio Quagliarella, con tanto di premio finale speciale. Come infatti riferisce La Gazzetta dello Sport oggi in edicola, l'attaccante della Sampdoria ieri sera è stato premiato con l’Oscar dello Sport Ligure al Galà di Stelle nello Sport al Porto Antico.

Quagliarella: "Contro il Napoli il gol più bello della stagione"

Nel corso dell'evento, l'attaccante ha rilasciato alcune dichiarazioni: "Un riconoscimento che dimostra ciò che trasmesso alla gente in questa stagione ed il fine benefico della serata (con offerte alla Gigi Ghirotti, n.d.r.) mi rende ancora più orgoglioso. Ad inizio campionato mai mi sarei aspettato di raggiungere un traguardo simile, anche se adesso vorrei chiudere in bellezza. Il gol più bello? Quello di tacco al Napoli. Un colpo di puro istinto, anche se in quel momento avevo proprio pensato di colpire il pallone così". E non finisce qui: domani alle 17.45, un quarto d’ora prima di Sampdoria-Juventus, il 36enne di Castellammare di Stabia riceverà in campo al Ferraris il premio come miglior attaccante della stagione, insieme a una gigantografia della sua figurina dell’album dei calciatori Panini.

Quagliarella-Napoli, c'è l'apertura di De Laurentiis

Ieri intanto, ai microfoni di Radio Kiss Kiss Napoli, il presidente Aurelio De Laurentiis ha nuovamente aperto all'eventuale ritorno di Quagliarella: "A Quagliarella darai un posto d'onore, poi bisgona capire con l'alelnatore che ha l'ultima parola in merito. Ecco perché io amo gli allenatori che conoscono i calciatori e che si prendono la responsabilità di suggestioni e suggerimenti. Nel caso di Quagliarella dipende solo da lui: per l'età che ha credo sarebbe felice di fare qualche partita e non tutte le partite. Forse potrebbe durare più anni in questo modo ed usurarsi di meno".