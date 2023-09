Probabili formazioni Italia-Ucraina, Gazzetta: la scelta di Spalletti su Raspadori e Donnarumma | GRAFICO

Notizie calcio - L'edizione odierna della Gazzetta dello Sport ha pubblicato le probabili formazioni di Italia-Ucraina che scenderanno in campo questa sera alle ore 20.45 allo stadio Giuseppe Meazza. Il CT Luciano Spalletti sembra orientato a fare dei cambi rispetto al deludente pareggio di sabato contro la Macedonia del Nord.

Ecco cosa si legge sulla Gazzetta dello Sport per quanto riguarda le scelte di Luciano Spalletti:

"L’ingresso di Locatelli per Cristante dovrebbe migliorare la circolazione. Ieri Spalletti lo ha provato con Frattesi e Pessina al fianco. Così fosse, stasera avremmo un reparto rivoluzionato in blocco. Tonali non è al top. Difficile però rinunciare a tutto quello che sta dando Barella, il migliore a Skopje. Più facile invece che Biraghi dia il cambio a Dimarco che ha speso molto sul campo infame di Skopje.