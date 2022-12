Calcio Napoli - Come si legge sul Corriere dello Sport il Bologna sembra essere interessato ad Alessio Zerbin per la sessione di mercato di gennaio. A quanto pare però il ragazzo non vuole sentir parlare di cessione. Sta vivendo un autentico sogno con il Napoli e dunque non intende dire addio proprio adesso che può riuscire a vincere qualcosa d'importante per la sua carriera.