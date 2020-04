Pasquetta ai tempi del COVID-19, Cdm: Napoli mai così deserta, in due giorni circa 3000 controlli

Ultime Coronavirus - Nei giorni del Sabato Santo e di Pasqua, secondo i dati del Comando della polizia locale, circa 300 uomini al giorno sono stati impegnati nel controllo di 550 esercizi commerciali, ma solo tre sono stati verbalizzati. Sono stati controllati inoltre gli spostamenti di circa 2.500 cittadini e oltre 1.400 veicoli in circolazione sono stati fermati: anche in questo caso sono state verbalizzate solo 20 persone che non avevano giustificata motivazione per stare in strada. Lo riporta Il Corriere del Mezzogiorno.