Osimhen verso il recupero, a Bergamo può andare in panchina: ha messo il Real nel mirino

Osimhen prosegue a passi spediti verso il recupero. L'attaccante ieri si è alternato tra palestra e campo a Castel Volturno ed oggi è in programma una visita di controllo per verificare le sue condizioni dopo l'infortunio al bicipite femorale.

Infortunio Osimhen

Osimhen verso il recupero

Come riporta Il Mattino, in caso di esito positivo non è escluso che possa comunque riuscire a strappare una convocazione per Bergamo. Solo così potrebbe andare in panchina per riprendere confidenza con il campo e mettere il Real Madrid nel mirino.

