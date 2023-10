Osimhen in Nigeria fino a settimana prossima: spunta la data del rientro a Napoli

Ultime notizie SSC Napoli - Victor Osimhen è in Nigeria, non in Germania. I tifosi partenopei l'avevano beccato in quel volo Napoli-Francoforte della mattina di Union-Napoli, sperando fosse soltanto uno scaloper raggiungere l'Olympiastadion e i compagni a Berlino. Ma in realtà, lo scalo era direzione Nigeria. Con De Laurentiis che ha concesso un permesso all'attaccante nigeriano, si legge nel comunicato del club partenopeo di ieri.

E l'edizione odierna de Il Mattino di Napoli racconta quando rientrerà:

"Osimhen - infortunato oggi come allora - vedrà la partita da un altro continente: l'attaccante è rientrato in Nigeria su autorizzazione del Napoli per motivi personali e doverebbe tornare soltanto la prossima settimana in sede. Probabilmente martedì prossimo. [...] Finora l'assenza di Osimhen è stata ammortizzata in maniera efficace dagli azzurri. Il bomber con la maschera ne avrà almeno per un mese ancora (lesione del bicipite femorale) e intanto è volato in Nigeria direttamente dalla Germania (dove si era recato lo stesso giorno della sfida del Napoli a Berlino, ma in direzione Francoforte e poi Hannover). L'attaccante dovrebbe rientrare a Napoli a inizio settimana prossima".