Napoli - Victor Osimhen continua ad andare a segno e sale a 17 gol in campionato quest'anno. Sono 15 le reti nelle ultime 13 partite ed è andato in gol per sei partite di fila. Proprio come Gonzalo Higuain nel 2016, ma il record dei 36 gol in Serie A dell'argentino è irraggiungibile anche per Vicotr che viaggia a percentuali altissime. Il nigeriano però si gode il primo posto in solitaria con il suo Napoli e il primio della Lega Calcio come miglior giocatore del mese di gennaio.