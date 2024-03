Nuovo stadio Maradona, addio alla pista d'atletica! ADL ha dato la disponibilità a collaborare per trovargli un'altra location

L'edizione in edicola oggi de Il Mattino riporta le ultime notizie in merito all'intesa tra SSC Napoli e Comune di Napoli per i lavori di ristrutturazione dello stadio Diego Armando Maradona che comporterebbero l'eliminazione della pista d'atletica e lo spostamento della stessa in un'altra area di Napoli:

"Il dialogo tra Comune e SSC Napoli sul futuro del Maradona in funzione di Euro 2032 avanza, dove si arriverà a oggi è impossibile dirlo. Però le parti si parlano e uno dei tabù - quello di togliere la pista di atletica - è definitivamente caduto. Nel senso che uno stadio esclusivamente dedicato al calcio è una ipotesi condivisa purché si trovi poi una collocazione per le società che si allenano al Maradona e utilizzano la stessa pista per allenarsi. L'asse tra il sindaco Gaetano Manfredi e patron Aurelio De Laurentiis c'è e il presidente ha dato la disponibilità a collaborare anche per una soluzione alternativa a quella del Maradona per quanto riguarda un'altra pista di atletica".

"Se ne saprà entro uno massimo due mesi quando il progetto arriverà nelle mani del sindaco corredato da un piano di fattibilità economico e finanziaria. Per la pista di atletica e la nuova location prende corpo l'area di Bagnoli, ma da Palazzo San Giacomo avanzano un'altra ipotesi accattivante e sempre nel sito di Bagnoli. Il sindaco sarebbe favorevole a installare la pista nel Parco Urbano di Bagnoli, 200 ettari, che devono essere resi vivi con una serie di attrattori.