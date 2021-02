Nuovo Dpcm, pronte diverse novità con Draghi: i governatori apprezzano

Coronavirus Italia - Nuovo Dpcm, ecco quanto riferisce La Repubblica oggi in edicola:

Unica certezza è che il nuovo governo si muove in un mutato clima con i governatori, che nei fatti hanno già acceso semaforo verde sul nuovo Dpcm: in una lettera, Stefano Bonaccini ha espresso apprezzamento al premier per aver accolto alcune raccomandazioni della conferenza delle Regioni. Fra le quali proprio uno sprint sulle vaccinazioni, la comunicazione in anticipo dei provvedimenti in arrivo, lo spostamento dalla domenica al lunedì delle misure figlie dei cambi di colore e l’istituzione di un tavolo per rivedere i 21 parametri che determinano le restrizioni locali.

I singoli governatori invieranno proprie osservazioni, ma la conferenza non farà opposizione alle prime misure anti-pandemia del governo. Un’apertura di credito. Nella consapevolezza che il piano di Draghi decolla nel momento più difficile, con lo spettro della terza ondata.