Napoli e Bari ko, Gazzetta: mercoledì nero, brutta botta per le ambizioni dei De Laurentiis

Augustus Kargbo ha riportato la Reggiana in Serie B dopo 21 anni. Il 20enne attaccante della Sierra Leone ha deciso la finale con un gol di testa, dopo aver preso un palo e fatto ammattire la difesa del Bari fino al 95’, come racconta la Gazzetta dello Sport:

"Un mercoledì nero per la famiglia De Laurentiiis. Prima la sconfitta a Parma del Napoli e poi, 25 chilometri più a Sud, quella del Bari. Una brutta botta per le ambizioni dei De Laurentiis, che però di sicuro ci riproveranno l’anno prossimo: anche col Napoli, nel 2004-05, andò male in questo stadio (2-0), ma poi la B arrivò la stagione successiva. Coraggio"