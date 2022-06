Nandez-Napoli, CorSport: il Cagliari chiede un azzurro in cambio

Calciomercato Napoli - Nandez del Cagliari sembra essere un obiettivo concreto per il centrocampo del Napoli. Potrebbe essere proprio l'uruguaiano a prendere il posto in rosa di Demme che sembra sempre più in procinto di lasciare la maglia azzurra nella prossima finestra di mercato che si aprirà il 1 luglio. Come si legge sul Corriere dello Sport, il Cagliari avrebbe fatto una controproposta al Napoli chiedendo il cartellino di Alessandro Zanoli in cambio. Al momento l'affare non sembra poter andare avanti a queste condizioni anche perchè Zanoli è un calciatore sul quale ci punta molto Spalletti.

Scambio Nandez-Zanoli?

Ecco cosa scrive il Corriere dello Sport: