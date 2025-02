Moviola Lazio-Napoli 2-2, Gazzetta - Manca un giallo a Di Lorenzo per fallo da dietro su Zaccagni

Napoli - Per la Gazzetta dello Sport, la direzione di gara di Massa in Lazio-Napoli non è stata sufficiente. Il quotidiano ha dato 5,5 in pagella all'arbitro. Ecco la moviola:

"Primo cartellino giallo del match per Anguissa al 35’ del primo tempo: “automatica” l’ammonizione per fallo tattico su Zaccagni a centrocampo. Nella ripresa, all’8’ manca un cartellino giallo a Di Lorenzo per un fallo da dietro su Zaccagni, toccato duro sul polpaccio. Regolare il 2-1 del Napoli al 19’, con Gila a terra in area, dopo un contrasto con Lukaku non falloso, sulla cui schiena carambola il pallone che poi Marusic spedisce nella propria porta".