Serie A - Francesco Montervino, ex capitano del Napoli, ha rilasciato una breve intervista ai microfoni di Repubblica:

«Mertens è un ragazzo troppo inserito nel meccanismo napoletano, mi sarei stupito di brutto per un suo addio. Avrebbe fatto un torto a sé stesso e alla gente, che per sette anni l’ha circondato di coccole. Ora non gli resta che battere il record di Hamsik e chiudere in bellezza. Questa favola deve avere un lieto fine».