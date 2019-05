Un finale di stagione di certo non memorabile quello di Arek Milik, che anche ieri contro il Bologna non è riuscito ad incidere ed a trovare la via della rete. Queste le pagelle dei principali quotidiani.

Gazzetta dello Sport

5: “Niente, non gli va bene nulla, né di piede né di testa”.

Corriere dello Sport

6: “Lotta sia sulle prime che sulle seconde palle, e va anche alla conclusione, una volta gli viene ribattuta, una seconda sfiora il palo”.

Repubblica

5.5

Corriere della Sera

5.5