Meret-Napoli, il retroscena del CdM: fu De Laurentiis a volerlo in azzurro, Ancelotti fece altri due nomi

Notizie Napoli calcio. Alex Meret è uno dei giovani di talento di questo Napoli: nonostante l'alternanza con Ospina dell'ultima stagione, il club azzurro punta sull'ex Udinese ed è pronto a blindarlo fino al 2025. L'edizione odierna del Corriere del Mezzogiorno ha raccontato alcuni retroscena sul suo passaggio ai partenopei:

"De Laurentiis ha investito circa 30 milioni per Meret, fu una sua scelta, Ancelotti spingeva per Areola e Sirigu, Giuntoli trattò Leno. Il Napoli è consapevole del suo valore, il ricordo delle grandi parate compiute è ancora vivo e, infatti, spinge per il rinnovo del contratto fino al 2025".