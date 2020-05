CdM - Napoli pronto a blindare Meret, si lavora al rinnovo fino al 2025: il portiere aspetta garanzie sull'utilizzo

Notizie Napoli calcio. L'alternanza tra David Ospina e Alex Meret è stato uno dei temi ricorrenti nel corso dell'ultima stagione azzurra. Partito titolare con Ancelotti, il giovane portiere si è poi trovato a fare da secondo con Gattuso, alimentando le voci di un possibile addio. Il Napoli, tuttavia, punta sul talento dell'ex Udinese e come riportato dal Corriere del Mezzogiorno, lavora al rinnovo:

"De Laurentiis ha investito circa 30 milioni per Meret, fu una sua scelta, Ancelotti spingeva per Areola e Sirigu, Giuntoli trattò Leno. Il Napoli è consapevole del suo valore, il ricordo delle grandi parate compiute è ancora vivo e, infatti, spinge per il rinnovo del contratto fino al 2025. Il suo agente Pastorello attende, vuole capire quali saranno le gerarchie, anche l’entourage di Ospina segue la stessa strategia. Toccherà a De Laurentiis, Gattuso e Giuntoli ricercare l’unità d’intenti e soprattutto scegliere".