Manna-Napoli, Repubblica: ecco chi l'ha realmente scelto. Non è stato De Laurentiis

Non è stato Aurelio De Laurentiis a scegliere Giovanni Manna. A rivelare questo retroscena è il giornalista Antonio Corbo sulle pagine di Repubblica in cui racconta chi ha voluto fortemente l'ormai ex Juventus nel Napoli al posto di Mauro Meluso il quale lascerà al termine di questa stagione avendo il contratto in scadenza.

Chi ha scelto Manna al Napoli

Calciomercato Napoli - Ecco cosa si legge questa mattina sulle pagine di Repubblica in merito alla scelta fatta dal Napoli di affidare il ruolo di direttore sportivo a Giovanni Manna:

"Facile prevedere lunga attesa per la ricostruzione. La chiusura dei rapporti di Gasperini in sub ordine Pioli e altri. Difficile uno straniero perché non sarà più valida l’aliquota ridotta del Decreto Crescita. È bastato Rudi Garcia assunto a prima svista. Le incognite più suggestive: l’ingaggio di Giovanni Manna, scelto da Andrea Chiavelli come Giuntoli, può essere una luce sul mercato estero e nei rapporti interni, astratto finora Meluso".