Lozano-Napoli, Il Mattino: Raiola ha inviato la diagnosi medica, entro giovedì le visite mediche. E' il colpo più caro di Adl

Calciomercato Napoli - L'edizione odierna de Il Mattino ritaglia ampio spazio al calciomercato, soffermandosi sulla trattativa tra Napoli e Psv che porterà in azzurro Hirving Lozano. Dal quotidiano si legge:

"C'è il conto alla rovescia: l'avvocato Vittorio Rigo (per conto di Raiola) e l'ad Chiavelli stanno definendo gli ultimi dettagli. Presumibilmente entro giovedì prossimo il messicano sarà a Roma per le visite mediche e per la firma. Insomma, tutto fila liscio e davvero ogni ostacolo è stato superato: Lozano è un giocatore del Napoli ed è il calciatore più pagato nella storia del club azzurro. 42 milioni di euro, più di Higuain e Manolas. Ed è un investimento non di poco conto: ha 24 anni, solo 6 presenze in Champions (ma due gol) ed è in Europa da appena due stagioni. Il suo infortunio sembra davvero di poco conto: Raiola ha inviato a tempo di record la diagnosi medica".