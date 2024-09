Juve-Napoli 0-0, per Il Mattino sono due i migliori in campo: "Devastanti"

Juventus-Napoli 0-0, sono due i migliori in campo per gli azzurri secondo Il Mattino oggi in edicola. Si tratta di Amin Rrahmani con voto 7 e stessa valutazione per Scott McTominay reduce da una grande prestazione a centrocampo.

Juventus-Napoli, i migliori in campo secondo Il Mattino

“Preciso, attento. Si alterna con Buongiorno nella marcatura su Vlahovic che va totalmente in tilt, prendendosi maggiormente il compito di uscire su Koopmeiners o sulle ali che si accentrano: bello a vedersi e pieno anche di sostanza. Non lascia scoperto un buco”; questo il commento sul difensore kosovaro.

“Trequartista con compiti di contenimento e di inserimento. La grande variante voluta da Conte che trova nello scozzese quelle corse che fanno guadagnare tanti meriti al Napoli. Lavora su Kalulu in prima battuta, poi scala sui mediani in fase di interdizione. Ha tatto e logica, ma non la sensibilità del passaggio perfetto”, il parere invece sull'ex Manchester United è il seguente.