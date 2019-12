"Io ci credo e penso ci crediate anche voi". Gattuso sprona la squadra verso l'obiettivo quarto posto

Ultime notizie calcio Napoli - Rino Gattuso, come si legge nell'edizione odierna del Corriere dello Sport, sta lavorando molto anche sulla testa dei suoi calciatori:

"Luci, ombre ma anche aria da respirare nel verde dell’erba ch’è diventata più verde e che per un’ora e quaranta minuti al giorno, sistematicamente, serve per assaporare il gusto di un’impresa difficile e però non ancora impossibile, da inseguire assieme: «Io ci credo e penso ci crediate anche voi». Non sarà semplice, perché pure le statistiche non arrivano in soccorso: negli ultimi quindici anni, dunque nell’era dei tre punti, solo quattro squadre e tre allenatori sono riusciti a qualificarsi per la Champions, con un distacco di otto punti dal quarto posto"