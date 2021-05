Insigne è il grande alleato di Gattuso! Tuttosport: domani va a caccia di record, a Firenze è legato anche un brutto ricordo personale

Napoli - Gennaro Gattuso a Napoli ha trovato un grande alleato ed è il capitano Lorenzo Insigne, come racconta Tuttosport.

“Domani vorrebbe contribuire in prima persona al consolidamento della zona Champions, magari con un gol che gli servirebbe anche per arrivare a quota 19, cioè una cifra che non ha mai ottenuto nei campionati precedenti. A Firenze è legato anche un brutto ricordo per Insigne, l’infortunio al ginocchio il 9 novembre del 2014. Sono trascorsi sette anni e oggi Insigne è diventato il leader, il guru di un Napoli che sente ancora più suo e che vorrebbe partecipasse alla Champions della prossima stagione”