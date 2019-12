Ingerenza social, CdM svela: quando Ancelotti rifiutò di inserire due hashtag...

Notizie Calcio Napoli - Ingerenza social: dopo la rivelazione de Il Fatto Quotidiano, spunta un retroscena dal Corriere del Mezzogiorno oggi in edicola. Il riferimento è al contratto firmato da Carlo Ancelotti un anno e mezzo fa, dove spunta una clausola molto singolare.

Ingenera social, il no di Ancelotti al Napoli

Ossia è specificato che il club ha il diritto di accedere alla piattaforma social dell’allenatore inserendo propri contenuti. Regola tra le mille altre dei contratti che la società di Aurelio De Laurentiis è solita fare per tutti gli allenatori finora tesserati. Come però si legge dal quotidiano, la scorsa stagione fu chiesto al tecnico di inserire degli hashtag per due sponsor. Il mister, nonostante tutto, si rifiutò.