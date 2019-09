Infortunio Insigne, Il Mattino: due giorni di riposo per l'azzurro e poi si capirà la reale entità del problema

Ultime notizie calcio Napoli - Ha provato a stringere i denti nel match dell'Allianz Stadium ma tra primo e secondo tempo Lorenzo Insigne ha dovuto alzare bandiera bianca, costringendo Ancelotti al cambio. Il calciatore azzurro, infatti, ha ravvisato un problema muscolare prima del fischio d'inizio ma ha stretto i denti per la voglia di essere in campo in una gara così importante. A causa di questo intoppo ha saltato la Nazionale ed ora c'è curiosità di sapere se ci sarà oppure no contro la Sampdoria in campionato.

Insigne

Notizie Napoli - Infortunio Insigne: da valutare il problema

Stando a quanto riportato dal quotidiano "Il Mattino", si capirà di più sulle sue condizioni dopo due giorni di riposo. Trattandosi di un problema muscolare, ci sarà massima cautela per il Napoli che vede alle porte un vero e proprio tour de force tra campionato e Champions League che spingerà probabilmente Ancelotti a ruotare il più possibile gli uomini a sua disposizione.