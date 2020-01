Il Mattino - Maksimovic titolare con la Samp, pessimismo per Mertens e Koulibaly: le ultime

Ultimissime calcio Napoli - L'edizione odierna de Il Mattino fa il punto della situazione sugli infortunati in casa Napoli: "Mertens è rientrato ieri in gruppo alla ripresa degli allenamenti del Napoli, dopo i due giorni di break concessi da Gattuso. L'attaccante belga ha svolto la prima parte della seduta con i compagni e poi una parte di lavoro differenziato. Dries ha giocato l'ultima partita il 22 dicembre a Reggio Emilia contro il Sassuolo quando entrò nell'ultimo quarto d'ora al posto di Milik. Poi lo stop per problemi muscolari agli adduttori. Gattuso ha recuperato anche Maksimovic (già in panchina domenica scorsa nel match al San Paolo contro la Juventus) che si è allenato in gruppo e potrebbe tornare in campo già contro la Sampdoria, riaprendo il ballottaggio a destra tra Di Lorenzo e Hysaj. Per la prossima partita sarà invece quasi certamente ancora indisponibile Koulibaly"