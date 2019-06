Il Napoli torna al 4-3-3? Repubblica: "Per Ilicic e Zielinski non sarebbe un problema, dal polacco arriva un indizio"

Carlo Ancelotti vara il nuovo Napoli a due facce, secondo l'edizione odierna di Repubblica il tecnico azzurro affida al mercato due possibili abiti tattici: 4- 4- 2 oppure 4- 3- 3:

"Stesso discorso pure per Ilicic: lo sloveno può fare la differenza partendo da destra. Il cambio di pelle non sarebbe un problema neanche in mediana: Zielinski e Fabian, ad esempio, avrebbero la possibilità di esprimersi in ruoli congeniali. Un indizio lo ha fornito lo stesso centrocampista polacco qualche giorno fa dal ritiro della nazionale: "Nel prossimo campionato giocherò spesso anche da mezzala"".