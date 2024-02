Il Mattino - Chiarimento tra Calzona e Kvaratskhelia dopo Napoli-Barcellona

L'immagine di Khvicha Kvaratskhelia che esce dal campo non proprio contento al momento della sostituzione in Napoli-Barcellona di Champions League non è passata inosservata. Francesco Calzona ha voluto probabilmente dare un segnale chiaro non solo al georgiano bensì a tutta la rosa. Nel Napoli adesso la parola d'ordine si chiama meritocrazia come racconta l'edizione odierna de Il Mattino.

Chiarimento tra Calzona e Kvaratskhelia

Come si legge su Il Mattino c'è stato un chiarimento tra l'allenatore Francesco calzona ed il calciatore Kvaratskhelia dopo l'episodio accaduto durante Napoli-Barcellona dove il numero 77 azzurro ha protestato un po' platealmente per il cambio. Stando a quanto si legge sul quotidiano, il nuovo allenatore azzurro ha utilizzato il proverbiale bastone e carota nei confronti di Khvicha il quale partirà dal primo minuto questo pomeriggio nella sfida in trasferta sul campo del Cagliari. Insomma, sembra davvero essere tutto passato.