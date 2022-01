I tormenti di Insigne, Gazzetta: sognava lo scudetto da capitano, non immaginava un futuro lontano dalla sua città

Ora c’è anche la firma a chiudere ogni dubbio e ad aprire il futuro di Lorenzo Insigne verso il Canada. Dalla prossima estate giocherà con il Toronto nella MLS. Con un contratto faraonico che ieri pomeriggio l’attaccante napoletano ha siglato a Roma. Ne parla la Gazzetta dello Sport.

“Ora che la firma c’è, tutto sembra passato velocemente. In una bolla d’aria che ha avvolto i tormenti di Insigne. Da napoletano, soprattutto dopo aver avuto la fascia di capitano, non immaginava un futuro lontano dalla sua città . Ovviamente non aveva calcolato la proposta che poteva arrivargli dal Toronto. Sognava lo scudetto da capitano. Poi ha capito che si può anche andare oltre i sogni. Ha segnato 114 gol con la maglia del Napoli: è a una lunghezza dal bottino dorato di Maradona. Forse è quello ora il suo ultimo appuntamento da non bigiare in azzurro. Adesso comincia il tempo del suo distacco da Napoli e dal Napoli. Probabilmente non sarà come aveva previsto. Ma non ci sono più i dubbi della scelta”