I punti fermi di Spalletti: sette azzurri saranno pilastri! CorSport: altri due calciatori farebbero la differenza

Calciomercato Napoli - L’era del Napoli di Luciano Spalletti comincerà oggi tra le 12 e le 12.30, come racconta il Corriere dello Sport.

“Anche se DeLa ha sottolineato l'assenza della categoria "incedibili", un'idea forte di fondo è inevitabile. Tutti gli uomini di Spalletti: punterà su Meret, su Manolas e poi su Di Lorenzo, Zielinski, Lozano, Mertens e Osimhen, pilastri e capisaldi di qualità e quantità. La quadra contrattuale con Insigne farebbe molto comodo a tutti, a cominciare dall'allenatore, proprio come la permanenza di Koulibaly: averli sposta gli equilibri proprio come non averli. In sintesi: fanno la differenza”