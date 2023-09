Genoa-Napoli, probabili formazioni Gazzetta: scalpita Lindstrom, Gilardino con il 4-3-2-1 | GRAFICO

Notizie Napoli calcio. Questa sera riparte il campionato di Serie A, con il Napoli chiamato all'impegno di Marassi contro il Genoa. La squadra di Garcia vuole rialzare la testa dopo lo scivolone interno con la Lazio ed il tecnico grancese prepara qualche novità di formazione.

Probabili formazioni Genoa-Napoli

Come riportato dall'edizione odierna de La Gazzetta dello Sport, dovrebbe essere arrivata l'ora di Lindstrom: lo svedese è il candidato numero uno per sostituire Politano (comunque convocato), mentre appare ancora rimandato l'esordio di Natan in maglia azzurra. Per il resto confermati tutti i titolari, a partire dalla mediana con Lobotka, Zielinski ed Anguissa.