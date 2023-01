Gazzetta - Valore rosa, il Napoli sorpassa la Juve! Cartellini degli azzurri schizzati alle stelle: le cifre

Calcio Napoli - Napoli batte Juve 523 a 525. La Gazzetta dello Sport ha pubblicato un bel focus sul valore della rosa delle due squadre in questa stagione. Il club del presidente Aurelio De Laurentiis, grazie anche ad una partenza lanciata, ha visto crescere a dismisura il valore dei cartellini di calciatori arrivati come sconosciuti tipo Kim e Kvara. I bianconeri hanno puntato su profili d'esperienza, alcuni a fine carriera come Di Maria.

Valore rosa Napoli e Juventus

Ecco cosa scrive la Gazzetta dello Sport sul valore della rosa di napoli e Juventus: