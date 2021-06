Calciomercato Napoli - L'edizione odierna di Gazzetta scrive: "Insomma, in mezzo al campo, il Napoli ha bisogno di un metodista, di un uomo d’ordine, che se duttile, ancora meglio. Cristiano Giuntoli va, via via, stringendo il cerchio. Al momento, sono tre i profili individuati che potrebbero interessare: Sander Berge, dello Sheffield United; Toma Basic, del Bordeaux, e Morten Thorsby della Sampdoria. Uno dei tre è candidato a vestire la maglietta azzurra nella prossima stagione"