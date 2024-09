Gazzetta - Svolta Conte, gli uomini scudetto sono in bilico: come cambierà la formazione | GRAFICO

Napoli - Grafico di Gazzetta dello Sport della formazione del Napoli di Conte per questa stagione dopo che si è completato il calciomercato estivo. Pronti ad essere inseriti i nuovi innesti che mettono a rischio e in bilico la posizione da titolare degli uomini dello scudetto.

Formazione Napoli, Conte cambia con i nuovi acquisti

E' pronto a cambiare tutto Antonio Conte per dare una svolta al suo nuovo progetto di rivoluzione in casa Napoli. Gazzetta dello Sport analizza le due formazioni che può avere a disposizione l'allenatore che è pronto a cambiare ed inserire in maniera stabile i nuovi arrivi. Occhio a quello che può accadere tra centrocampo e attacco, dove ci sono diversi nomi pronti a cambiare con il solito modulo 3-4-2-1.