Gazzetta - Spalletti ha lasciato il Napoli perché il rapporto con De Laurentiis era sotto zero: non era possibile continuare da separati in casa

Calcio Napoli - L'edizione odierna della Gazzetta dello Sport torna a scrivere sui motivi per i quali Luciano Spalletti ha scelto di andare via da Napoli dopo aver vinto uno storico scudetto atteso da 33 anni.

Ecco cosa si legge sulla Gazzetta dello Sport:

"Spalletti di fatto ha lasciato perché il rapporto col presidente De Laurentiis era sotto zero e non era possibile continuare da separati in casa. Ma quando lo stesso attuale commissario tecnico della Nazionale sosteneva: «Non so se riuscirò ancora a metterci le stesse forze mentali per guidare il Napoli», non era una bugia o una ruffianata nei confronti di una città che adora e che tanto gli ha dato".