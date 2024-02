Napoli Calcio - L'edizione odierna della Gazzetta dello Sport boccia in pieno la prestazione del Napoli nella gara di ieri pareggiata in extremis contro il genoa allo stadio Maradona:

"Sbagliare l’approccio è un limite enorme, perché poi il recupero non è scontato, soprattutto giocando a ritmi bassi e in modo prevedibile. Il Napoli è sembrato in crisi con se stesso, a prescindere dall’avversario: ogni partita diventa un calvario, quasi una punizione per aver rovinato un giocattolo bellissimo".