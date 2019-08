Gazzetta - Sarà pure calcio estivo, ma il Napoli conferma la sua dimensione europea! Arriva un'ulteriore conferma dei progressi

Sarà pure calcio estivo, ma il Napoli conferma la sua dimensione europea come racconta l'edizione odierna della Gazzetta dello Sport:

"Dopo aver battuto i campioni d’Europa del Liverpool, è arrivato anche il successo del Velodrome. Il gol realizzato da Dries Mertens, nel primo tempo, è servito per battere il Marsiglia che sabato esordirà in Ligue 1, contro il Rennes. Un’ulteriore conferma dei progressi che la squadra sta evidenziando, di partita in partita. In settimana, Ancelotti e i suoi saranno attesi, adesso, da altre due amichevoli top: sfideranno il Barcellona di Leo Messi, mercoledì (a Miami) e sabato (nel Michigan)"