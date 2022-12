Gazzetta - Quest'anno è un Napoli troppo bello per aver paura di pensare in grande: c'è un dato innegabile

Calcio Napoli - "E' un Napoli troppo bello per aver paura di pensare in grande" scrive l'edizione odierna della Gazzetta dello Sport che evidenzia tutti i progressi della squadra allenata da Luciano Spalletti finora.

Ecco cosa scrive Gazzetta sugli azzurri:

"Ma quello che ha costruito Luciano Spalletti quest’anno è un Napoli troppo bello per aver paura di pensare in grande. Il dato di miglior attacco del campionato (37 reti, media di 2,47 a partita) è solo un numero rispetto alla bellezza totale del collettivo azzurro: un’orchestra che ripete sempre la stessa meravigliosa sinfonia e che in Serie A ha già mandato in gol tredici giocatori diversi. Ed è questa una delle chiavi della crescita degli azzurri: nella scorsa stagione, perso Osimhen, il Napoli si inceppò. Quest’anno, invece, nel mese in cui è mancato il centravanti nigeriano, il Napoli ha addirittura accelerato: quattro vittorie su quattro, dieci reti segnate e successo"